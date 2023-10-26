Данис Зарипов прокомментировал возможное банкротство своего спортивного центра

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что его спортивный центр хотят признать банкротом. «Ак Барс Арена» подала иск на ООО «ЗК-партнёр» из-за долгов по аренде и коммунальным платежам. В декабре 2022 года Зарипов вышел из состава учредителей.

«Да, эта ситуация имеет место быть. Предыдущие руководители по разным причинам и в силу определённых обстоятельств накопили этот долг. «Ак Барс Арена» не могла закрыть на это глаза. По завершении карьеры я сейчас углубился во все эти дела. Хочу разобраться в том, что произошло и почему там накопился такой большой долг. Закрывать спортивный центр я не планирую. Детишки туда ходят, занимаются. На сегодняшний день всё функционирует в обычном режиме», – цитирует Зарипова корреспондент «ТИ-Спорт».

В 2020 году долги спортивного центра достигли 8 млн рублей. Тогда «Казань Арене» удалось через суд взыскать эту сумму. Компания дополнительно требовала с владельцев 2 млн рублей неустойки.