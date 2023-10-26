Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Данис Зарипов прокомментировал возможное банкротство своего спортивного центра

Данис Зарипов прокомментировал возможное банкротство своего спортивного центра
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что его спортивный центр хотят признать банкротом. «Ак Барс Арена» подала иск на ООО «ЗК-партнёр» из-за долгов по аренде и коммунальным платежам. В декабре 2022 года Зарипов вышел из состава учредителей.

«Да, эта ситуация имеет место быть. Предыдущие руководители по разным причинам и в силу определённых обстоятельств накопили этот долг. «Ак Барс Арена» не могла закрыть на это глаза. По завершении карьеры я сейчас углубился во все эти дела. Хочу разобраться в том, что произошло и почему там накопился такой большой долг. Закрывать спортивный центр я не планирую. Детишки туда ходят, занимаются. На сегодняшний день всё функционирует в обычном режиме», – цитирует Зарипова корреспондент «ТИ-Спорт».

В 2020 году долги спортивного центра достигли 8 млн рублей. Тогда «Казань Арене» удалось через суд взыскать эту сумму. Компания дополнительно требовала с владельцев 2 млн рублей неустойки.

Материалы по теме
Министр спорта Татарстана допустил назначение Зарипова амбассадором спорта республики
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android