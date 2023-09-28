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Министр спорта Татарстана допустил назначение Зарипова амбассадором спорта республики

Министр спорта Татарстана допустил назначение Зарипова амбассадором спорта республики
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что завершивший карьеру Данис Зарипов мог бы стать амбассадором спорта республики.

«Было невероятное шоу с его прощанием, очередным уже, но уже окончательным. Было классное шоу, приехал весь хоккейный бомонд, было очень душевно, достойно и стильно, получился нетривиальный матч с красивыми шайбами. Мне кажется, что Данис сам должен для себя решить, что он хочет, он взрослый человек, мы с ним дружим, в хороших отношениях. Насколько я знаю, он ведёт какие-то переговоры с клубом, должны до чего-то договориться.

Мы всегда открыты к переговорам и разговорам, упускать его из системы нашего хоккея будет неправильно. По-моему, он уже и сам никуда не хочет уезжать, ему комфортно в Казани, он перевёз в город свой близкий круг. Наши двери всегда открыты, чтобы он был амбассадором татарстанского спорта», — цитирует Леонова «РИА Новости».

Напомним, «Ак Барс» на церемонии, состоявшейся в преддверии прощального матча Даниса Зарипова, навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены». Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.

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