«У команды бьётся сердце, это здорово». Тамбиев — об игре «Адмирала»

главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Витязя» (3:4 Б).

«Долго входили в игру в первом периоде, пропустили необязательный гол в первой смене. Но отмечу характер команды, волю к победе – молодцы, с 1:3 ребята играли, создавали моменты. Считаю, что мы по праву сравняли счёт, потому что владели инициативой. В концовке перешли на игру в три звена и добавили, вытащили очень непростой матч – это, опять же, в копилку команды. У неё бьётся сердце, это здорово.

Буллитная серия немного нас расстроила, неплохо бросали, но голов нам не хватило. То, что перешли на три звена, взвинтило темп и принесло результат. Мы поддерживали ребят, но они и сами всё понимали. Моменты создавали, шайба не шла в ворота. Концовка получилась огненная у нас. Понравилось, как при 1:3 команда не запаниковала, не бросила играть. Здорово, что команда работает до конца», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

В ближайшем матче «Витязь» 28 октября встретится с «Амуром». «Адмирал» на выезде сыграет с «Ладой» 30 октября.