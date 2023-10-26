Терещенко: у СКА большие проблемы в обороне, Серебряков в какой-то мере решает это

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал об игре СКА в текущем сезоне и оценил выступление голкипера армейского клуба Никиты Серебрякова.

«Нестабильность СКА в нынешнем чемпионате просматривалась заранее? Да, слишком большие изменения в составе в межсезонье. Нужно время, чтобы игроки притёрлись, привыкли друг к другу и к требованиям тренерского штаба. У армейцев Питера есть большие проблемы в обороне, хотя в атаке всё достаточно неплохо.

Да, они взяли Серебрякова, в какой-то мере это решает проблему, он многое подчищает, как и должен делать классный вратарь. Поэтому есть надежда, что до старта плей-офф армейцы наладят свою игру.

Многие называют Серебрякова лучшим голкипером КХЛ? Наверное, один из лучших. В «Локомотиве» Исаев неплохо смотрится, Ахтямов здорово играл в «Ак Барсе», пока заменял Билялова. У нас вообще сейчас очень много вратарей высокого класса, часть из них переехало в НХЛ, где тоже находятся в топе. Хочется, чтобы и игроки других амплуа также росли», — сказал Терещенко в интервью «Спорт уик-энд».