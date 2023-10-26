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«Сибирь» обыграла дома «Спартак» и прервала девятиматчевую победную серию москвичей

«Сибирь» обыграла дома «Спартак» и прервала девятиматчевую победную серию москвичей
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Максим Цыплаков открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Алексей Яковлев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Савиков с передач Егора Филина и Матвея Заседы вновь вывел москвичей вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Тейлора Бека сделал счёт 2:2. Спустя четыре минуты Фёдор Гордеев с передачи Антона Красоткина впервые вывел новосибирский клуб вперёд. На 16-й минуте периода Никита Шашков с передачи Артёма Жукова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. За 14 секунд до конца третьего периода Михал Чайковски установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 01:06 (5x5)     1:1 Яковлев – 15:44 (5x5)     1:2 Савиков (Филин, Заседа) – 17:02 (5x5)     2:2 Аланов (Бутузов, Бек) – 43:24 (5x4)     3:2 Гордеев (Красоткин) – 47:22 (5x5)     4:2 Шашков (Жуков) – 55:02 (5x5)     4:3 Чайковски (Морозов, Локтионов) – 59:46 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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