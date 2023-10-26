«Сибирь» обыграла дома «Спартак» и прервала девятиматчевую победную серию москвичей

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Максим Цыплаков открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Алексей Яковлев восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Савиков с передач Егора Филина и Матвея Заседы вновь вывел москвичей вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Егор Аланов с передач Владимира Бутузова и Тейлора Бека сделал счёт 2:2. Спустя четыре минуты Фёдор Гордеев с передачи Антона Красоткина впервые вывел новосибирский клуб вперёд. На 16-й минуте периода Никита Шашков с передачи Артёма Жукова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. За 14 секунд до конца третьего периода Михал Чайковски установил окончательный счёт в игре.

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