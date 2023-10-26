Тренер «Пари НН» Юран выступил против проведения матча ХК «Торпедо» на футбольном стадионе

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран выступил против проведения матча ХК «Торпедо» на футбольном стадионе.

«Я не против таких шоу, только за, но стадион «Нижний Новгород» всё же не то место, где 7 января стоит проводить этот матч. Объясню почему. После заключительной домашней игры 4-5 декабря с «Уралом» футбольное поле должно пройти реновацию. И это не какая-то формальная процедура, а комплекс работ, предписанный агрономом. И если мы его не проведём, то к первому домашнему матчу весной, 3 марта, поле готово не будет. И игру придётся проводить на резервном стадионе — в Самаре. Вряд ли это в интересах болельщиков. И я категорически против такого переноса.

Есть современные технологии, которые могут позволить минимизировать риски? Технологии есть, но природу тоже никто не отменял. Футбольный газон — это трава, которой требуются соответствующие условия. Мы иногда предыгровые тренировки проводим на стадионе именно так, как советует агроном, чтобы минимизировать воздействие на поле. Это объективная реальность. А с учётом установки ледового оборудования риски только возрастут. Конечно, можно попробовать на авось, но потом мы окажемся перед фактом… И что делать? Всё-таки РПЛ — это не КФК, и наш клуб намерен выполнять высокие задачи. Поэтому решение вопроса надо строить на взаимном уважении, учитывая все аспекты и интересы болельщиков», — приводит слова Юрана газета «Футбол-Хоккей НН».