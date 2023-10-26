В. Козлов: то, что сделали Тимкин и Абросимов, завело и «Авангард», и «Салават»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после сухого поражения от «Авангарда» (0:1) оценил драку защитника омичей Романа Абросимова и форварда уфимского клуба Евгения Тимкина.

«Низкая результативность в последних играх? Мы играли против команд, которые показывают быстрый хоккей. Считаю, что и с «Торпедо», и с «Авангардом» были весьма зрелищные матчи, в них были моменты. Самонова не хочу ни хвалить, ни сглаживать. Как вы знаете, вратарь – это 90% команды. Драка Тимкина и Абросимова? Это дополнительные эмоции, то, что они сделали – завело обе команды, ребята молодцы», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре «Авангард» сыграет дома с минским «Динамо» 29 октября. «Салават Юлаев» примет на своём льду московское «Динамо» 28 октября.

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