Терещенко — о словах Ротенберга про календарь: тренеры так неудачи прикрывают

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о сложном календаре команды.

«Наставник СКА, да и многие его коллеги, жалуется на сложный календарь в этом сезоне? Думаю, что так тренеры больше свои неудачи прикрывают. Есть, конечно, какие-то нестыковки, когда проводишь часть матчей на выезде. Но это уже вопросы к тем людям в лиге, которые составляют расписание. В любом случае ни для кого календарь не будет идеальным, кто-то на что-то будет жаловаться.

Не стоит этого делать. Есть трудности по восстановлению. Но все через это проходят и как-то играют. Это и есть работа всего тренерского штаба, и специалиста по физподготовке, и медперсонала. Питание, фармакология — всё очень важно. Необходимо поддерживать физическое и эмоциональное состояние. Требуются большие усилия», — сказал Терещенко в интервью «Спорт уик-энд».

Ранее Алексей Терещенко рассказал о конкуренции среди игроков в СКА.