«Такой диалог был, всё на матах». Защитник «Авангарда» — о подготовке к драке с Тимкиным

Защитник «Авангарда» Роман Абросимов рассказал о драке с Евгением Тимкиным в матче регулярного сезона КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0).

«Салават» — очень хорошая, системная команда, непросто было играть, счёт долго 0:0 держался. Но тут и выезд тяжёлый сказался, не совсем свежие мы были. А так – все молодцы, вратарь подтащил, защитники на себя поймали. Болельщикам спасибо за поддержку.

Как договаривался о драке с Тимкиным? Там такой диалог был, понятно, всё на матах происходит. Уже перед боем он мне сказал: «Ну что, поехали, сразу со вбрасывания?» Я согласился, и пошло-поехало. Да, Тимкин – опытный боец, но всё обошлось нормально вроде», — сказал Абросимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.