«Это нельзя было так оставлять». Тимкин рассказал, из чего выросла драка с Абросимовым

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин после поражения от «Авангарда» (0:1) рассказал о драке с защитником омичей Романом Абросимовым.

«Равная игра, два соперника отличный матч провели, но, видимо, удача была на стороне «Авангарда». Моя драка с Абросимовым? Всё началось с того, что в первом периоде он очень жёстко встретил нашего игрока, это нельзя было оставлять так, пришлось заступиться за наших ребят. Договорились о драке ещё в предыдущей смене, потом вышли и со вбрасывания скинули краги. Считаю, получилась хорошая драка, два серьёзных парня выяснили отношения – украшение матча», — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее о драке с Тимкиным рассказал защитник «Авангарда» Роман Абросимов.