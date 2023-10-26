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Салават Юлаев — Динамо М. Прямая трансляция
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«Это нельзя было так оставлять». Тимкин рассказал, из чего выросла драка с Абросимовым

«Это нельзя было так оставлять». Тимкин рассказал, из чего выросла драка с Абросимовым
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин после поражения от «Авангарда» (0:1) рассказал о драке с защитником омичей Романом Абросимовым.

«Равная игра, два соперника отличный матч провели, но, видимо, удача была на стороне «Авангарда». Моя драка с Абросимовым? Всё началось с того, что в первом периоде он очень жёстко встретил нашего игрока, это нельзя было оставлять так, пришлось заступиться за наших ребят. Договорились о драке ещё в предыдущей смене, потом вышли и со вбрасывания скинули краги. Считаю, получилась хорошая драка, два серьёзных парня выяснили отношения – украшение матча», — сказал Тимкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее о драке с Тимкиным рассказал защитник «Авангарда» Роман Абросимов.

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