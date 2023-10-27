Джонатан Куик сравнялся с Евгением Набоковым по количеству «сухих» матчей в карьере НХЛ

Сегодня, 27 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

«Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик. Этот шатаут стал для Куика 59-м в карьере в лиге. По этому показателю американский вратарь сравнялся с российским голкипером Евгением Набоковым и вышел на 20-е место в истории НХЛ. Чуть выше расположился финский голкипер Пекка Ринне, оформивший 60 «сухарей».

37-летний Куик пополнил состав «Рейнджерс» в прошедшее межсезонье. В новом сезоне НХЛ голкипер провёл два матча в качестве стартового вратаря и одержал две победы с процентом отражённых бросков 98,2%.