Валиуллин: Жафярову надо разобраться в себе, он переживает. Есть клубы, готовые его взять

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о положении дел в команде у нападающего Дамира Жафярова.

«Мы действительно приглашали его как одного из лидеров. Он провёл предсезонку и начало чемпионата в топ-6. Многое зависит от его психологии — куда он стремится, чего хочет. Мы видели в нём лидера — пока не срослось. Конечно, его игра зависит от тренерского штаба. Но Дамиру нужно разобраться в себе, понять, что и почему с ним происходит. С ним регулярно разговаривают. Все понимают, что парень переживает.

Во время поездки на Дальний Восток он получил небольшое повреждение, сейчас опять не тренируется. Ему нужно время на восстановление. Будет ли оно — пока непонятно. Дамиром интересуется не один клуб. Многие звонили, говорили, что готовы забрать. Процесс идёт. Мы понимаем, что это игрок высокого уровня по меркам лиги. Должно быть достойное предложение, которое нас устроит», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Маратом Валиуллиным читайте на «Чемпионате»: