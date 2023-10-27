В молодёжной сборной России назвали причину отсутствия в команде лидеров «Торпедо»

Главный тренер молодёжной сборной России Николай Воеводин рассказал, почему в команде не оказалось многих лидеров из команд КХЛ.

«Вообще турниры сборных – это показатель того, что лучшие игроки вызваны в команду. Здесь приковано внимание руководителей клубов и скаутов, чтобы понять, кто и из каких клубов выделяется. В любом плане турнир даст им толчок – и в игровом, и в эмоциональном плане, потому что они почувствуют, что их отметили и вызвали. В этом смысле это большой толчок в их развитии.

Я сказал, что сборная – это про лучших игроков, но те же лидеры «Торпедо» Силаев и Артамонов в команду не вызваны? Многих не оказалось. [Ещё] Бута, Симашева. Федерация пошла навстречу клубам, и те игроки, которые задействованы в клубах и играют основную роль, как и названные вами игроки «Торпедо», не были вызваны в сборную. Причина в том, что они сильно задействованы в клубах и имеют хорошую игровую практику», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.