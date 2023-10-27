Известный инсайдер оценил возможность обмена между «Вашингтоном» и «Ванкувером»

The Hockey Writers прокомментировал слова известного инсайдера Эллиотта Фридмана по поводу возможного обмена между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс».

«Во время подкаста Donnie & Dhaliwal Фридмана спросили о том, может ли «Ванкувер Кэнакс» потенциально обменять нападающего Конора Гарланда. В ответ Фридман рассказал о трудностях совершения обменов в нынешней ситуации в НХЛ, сославшись на финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие команды. Он выделил других игроков, таких как Йоэль Армиа в «Монреале», Кевин Лабанк в «Сан-Хосе» и Энтони Манта в «Вашингтоне», команды которых стремятся обменять хоккеистов, но испытывают трудности из-за ограниченного места под потолком зарплат.

Фридман указал на сложности проведения сделок, подчеркнув, что простой обмен проблемных контрактов — такой, как гипотетический обмен Гарланда на Манту, — невозможен из-за разницы в заработной плате. Несмотря на усилия «Ванкувера» по созданию дополнительного пространства под потолком зарплат, эти финансовые сложности делают торговлю такими игроками, как Гарланд, сложной задачей в нынешней хоккейной ситуации», — говорится в сообщении.