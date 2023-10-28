Джек Хьюз стал третьим игроком «Дэвилз», набравшим очки в 7 матчах кряду со старта сезона

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» победили «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.

В составе «дьяволов» заброшенной шайбой отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ американский форвард Джек Хьюз. 22-летний форвард реализовал большинство в начале третьего периода и продлил свою результативную серию со старта сезона до семи матчей, став третьим игроком в истории клуба с подобным достижением.

Рекорд американской команды по серии с набранными очками со старта сезона был установлен в прошлом году шведским нападающим Йеспером Браттом (11). Второе место занимает Тим Хиггинс (10 матчей в сезоне-1984/1985).