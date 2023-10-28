Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по очкам в семи матчах со старта сезона

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» победили «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:4. Игра прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке.

В составе «дьяволов» заброшенной шайбой отметился лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ американский форвард Джек Хьюз. 22-летний форвард реализовал большинство в начале третьего периода, набрав 18-е очко в нынешнем сезоне. В активе Джека стало 18 (5+13) очков в 7 матчах. Таким образом Хьюз установил лучший результат XXI века в НХЛ по очкам в семи матчах со старта сезона.

Вообще за последние 40 лет только трём игрокам удавалось набрать больше очков на аналогичном отрезке сезона. В сезоне-1988/1989 Марио Лемье набрал 26 очков. Спустя четыре года он же набрал 22 очка, а в сезоне-1986/1987 канадский форвард набрал 19 очков. Уэйн Гретцки набрал 21 очко в сезонах-1984/1985 и 1986/1987, а также 20 — в сезоне-1983/1984. Также Брент Саттер выбил 21 очко в сезоне-1984/1985.