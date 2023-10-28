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Кузнецов исполнил послематчевый буллит в своём фирменном стиле, но не смог забить Флёри

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.

Судьба матча решилась в серии послематчевых бросков, где командам понадобилось семь раундов для выявления победителя. Единственный и одновременно решающий буллит у «Кэпиталз» реализовал Джон Карлсон.

Всего же команды исполнили по семь бросков в послематчевой серии. Открывал серию бросков нападающий «столичной» команды Евгений Кузнецов. Российский форвард исполнил буллит в фирменной манере на максимально медленной скорости, но сегодня не смог реализовать попытку. Ворота «Миннесоты» защищал самый опытный голкипер современной НХЛ 38-летний Марк-Андре Флёри.

Также не забили послематчевые буллиты капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов.