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Реакция Овечкина на решение судей не засчитать его гол в ворота «Миннесоты»

Реакция Овечкина на решение судей не засчитать его гол в ворота «Миннесоты»
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Сегодня, 28 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б).

На девятой минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая должна была стать для него 825-й в НХЛ. Однако тренерский штаб «Миннесоты» взял челлендж, утверждая, что ранее в атаке «столичных» был офсайд. После просмотра видеоповтора гол был отменен. Овечкин отреагировал на решение судей спокойно.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл семь матчей, забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи. До рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) 38-летнему нападающему осталось 70 шайб.

После семи матчей «Вашингтон» занимает 12 место в Восточной конференции с семью очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз» (13 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Фолиньо, Юханссон) – 02:17     1:1 Уилсон (Макмайкл, ван Римсдайк) – 09:49 (sh)     2:1 Строум (Овечкин, Кузнецов) – 17:14 (pp)     2:2 Хартман – 41:16     3:2 Карлсон – 65:00    
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