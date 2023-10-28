Реакция Овечкина на решение судей не засчитать его гол в ворота «Миннесоты»

Сегодня, 28 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0 – ОТ, 1:0 – Б).
На девятой минуте второго периода российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу, которая должна была стать для него 825-й в НХЛ. Однако тренерский штаб «Миннесоты» взял челлендж, утверждая, что ранее в атаке «столичных» был офсайд. После просмотра видеоповтора гол был отменен. Овечкин отреагировал на решение судей спокойно.
В нынешнем сезоне Овечкин сыграл семь матчей, забросил две шайбы и отдал четыре голевых передачи. До рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) 38-летнему нападающему осталось 70 шайб.
После семи матчей «Вашингтон» занимает 12 место в Восточной конференции с семью очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз» (13 очков).
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