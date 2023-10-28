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«Мне нужно исправляться и стать лучше». Капризов — о своей игре в последних матчах

«Мне нужно исправляться и стать лучше». Капризов — о своей игре в последних матчах
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов остался недоволен своей игрой в последних матчах. «Уайлд» проиграли последние два матча, в которых россиянин остался без набранных очков.

«Как я себя чувствую в последних матчах? Нехорошо, и вы можете это видеть. Да, мне, конечно, нужно исправлять свою игру. Я хочу иметь больше шансов забить гол. Постараюсь играть проще и умнее.

Во вчерашней игре с «Филадельфией» четвёртый и пятый голы были на моей совести. Я допустил несколько ошибок, и, конечно, я думаю, что наше звено в целом должно стать лучше. Мне нужно становиться лучше и продолжать работать, совершенствоваться», — цитирует Капризова The Athletic.

Капризов лидирует в «Миннесоте» с девятью (2+7) очками в восьми играх.

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