Овечкин обошёл легенду НХЛ Курри по очкам среди вингеров с учётом матчей в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), капитан «столичной» команды набрал 1632-е очко в карьере с учётом плей-офф. Благодаря этому Овечкин вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ среди крайних нападающих. Россиянин обошёл легендарного форварда Яри Курри (1631).

Больше очков набрали только Марк Рекки (1680), Горди Хоу (2010) и Яромир Ягр (2122).

Напомним, ранее в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» победил «Миннесоту Уайлд» — 3:2 Б.