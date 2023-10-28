Козлов: думали, что Ливо сыграет с «Динамо», но перестраховались

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Ливо? Он близко. Мы думали, что выйдет сегодня, но перестраховались. Смотрим ото дня ко дню.

Большинство? Согласен, что большинство сегодня сделало разницу. Они забили в большинстве, мы – нет, хотя достаточно у нас было большинства, чтобы решить исход матча. Сейчас пока не идёт. Ищем сочетания и работаем над этим, потому что видим, что не идёт, и знаем, что должно быть лучше. С «Витязем» Ливо сыграл ключевую роль в большинстве, много передач было. Терпим, ждём и работаем над этим», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).