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Яромир Ягр отреагировал на завершение карьеры капитана сборной Чехии Плеканеца

Яромир Ягр отреагировал на завершение карьеры капитана сборной Чехии Плеканеца
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Владелец и нападающий «Кладно» Яромир Ягр в своих социальных сетях отреагировал на завершение карьеры экс-форварда «Монреаль Канадиенс» и капитана сборной Чехии Томаша Плеканеца из-за проблем со здоровьем. Последний раз 40-летний форвард играл в матче 8 октября за «Кладно».

«Плеки, спасибо тебе! Ты помог нам, когда мы остро нуждались в этом! Ты жертвовал собой ради «Кладно». Дважды возвращался домой, пришёл к нам, даже когда ты всё ещё мог играть в другом месте.

Когда ты вернулся домой, то всегда облегчал мне задачу, потому что понимаешь меня на льду. Давным-давно ты мог бы посвятить своё время семье и больше не играть в хоккей, но ты решил помогать нам, пока был здоров. Желаю тебе особенно здоровья и удачи», — говорится в сообщении.

Плеканец является чемпионом мира среди молодёжи в 2001 году и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года. В НХЛ чешский форвард провёл 1001 матч в регулярных чемпионатах, в которых набрал 608 (233+375) очков. В плей-офф на счету Плеканеца 94 матча и 53 (18+35) очка.

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