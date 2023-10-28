Экс-нападающий «Монреаля» и капитан сборной Чехии Томаш Плеканец завершил карьеру

Экс-нападающий «Монреаля» и сборной Чехии Томаш Плеканец завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Последний раз 40-летний форвард играл в матче 8 октября за чешский «Кладно».

«Я надеялся, что нескольких недель отдыха будет достаточно, чтобы вернуться на лёд и помочь ребятам в плей-офф. К сожалению, этого не произойдёт. Мне очень жаль, я бы хотел помочь, но это было бы для меня огромным риском. Я представлял завершение своей карьеры по-другому», — цитирует Плеканеца Hokej.cz.

Плеканец является чемпионом мира среди молодёжи в 2001 году и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года. В НХЛ чешский форвард провёл 1001 матч в регулярных чемпионатах, в котором набрал 608 (233+375) очков. В плей-офф на счету Плеканеца 94 матча и 53 (18+35) очка.