Торнтон объявил о завершении карьеры

Первый номер драфта НХЛ 1997 года 44-летний канадский защитник Джо Торнтон объявил о завершении игровой карьеры. Он провёл в лиге 24 сезона. Первые семь из них Торнтон играл в «Бостон Брюинз», а по ходу восьмого перебрался в «Сан-Хосе Шаркс». За «акул» он выступал ещё 14 лет. После Торнтон также провёл по сезону в «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флориде Пантерз». В сезоне-2022/2023 канадец уже не играл.

«Судя по тому, сколько людей продолжают меня спрашивать, я должен вам сказать: официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поймёте это раньше, но вы продолжали спрашивать, поэтому я здесь, чтобы заявить об уходе. Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые когда-то помогли детской мечте стать реальностью. Если вы ищете меня, ты знайте, где меня найти. Я буду на катке», — сказал Торнтон на видео, опубликованном на странице «Сан-Хосе Шаркс» в социальной сети X.

Всего защитник провёл 1714 игр в регулярном сезоне, набрал 1539 (430+1109) очков. В плей-офф на его счету 187 поединков и 134 (32+102) очка. В 2006 году он выиграл «Харт Росс Трофи» и «Арт Мемориал Трофи». Торнтон завоевал золотые медали Олимпийских игр-2010, получил серебро по итогам ЧМ-2005, побеждал в Кубке мира в 2004 и 2016 годах, на молодёжном ЧМ-1997.

Также канадец трижды по ходу карьеры приезжал играть в Европу за «Давос», с которым по разу выиграл чемпионат Швейцарии и Кубок Шпенглера.