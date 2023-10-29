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35 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус»

35 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена и завершилась победой гостей со счётом 2:0

За «Айлендерс» отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин. Российский голкипер Семён Варламов сделал 33 сейва. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Детройт Ред Уингз». «Коламбус», в свою очередь, проведёт матч с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Энгвалль, Ахо) – 15:45     0:2 Мартин (Сизикас) – 56:39    
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