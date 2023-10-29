Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов показал один из худших результатов в истории «Торонто» в первых 5 матчах сезона

Самсонов показал один из худших результатов в истории «Торонто» в первых 5 матчах сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов выдал один из худших показателей по проценту отражённых бросков в первых пяти матчах сезона за всю историю канадского клуба. Сегодня вратарь отразил 21 бросок из 24 в проигранном матче с «Нэшвиллом» (2:3 ОТ).

Самсонов занял шестое место по худшему проценту отражённых бросков за первые пять матчей сезона в истории «Торонто». Россиянин за пять стартовых матчей отразил лишь 84,1% бросков. Пятёрка худших вратарей «Мейпл Лифс» в истории выглядит следующим образом:

1. Винсент Трамбле (сезон-1979/1980) 81%.
2. Майк Паламатир (сезон-1983/1984) 81,2%.
3. Тим Бернхардт (сезон-1984/1985) 83,2%.
4. Веса Тоскала (сезон-2009/2010) 83,6%.
5. Рон Лоу (сезон-1972/1973) 84%.

Материалы по теме
«Я чувствую себя дерьмово». Российский вратарь «Торонто» — о неудачном старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android