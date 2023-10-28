«Я чувствую себя дерьмово». Российский вратарь «Торонто» — о неудачном старте сезона НХЛ

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал своё неудачное выступление в нынешнем сезоне НХЛ. Вратарь в последний раз появлялся 22 октября в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ), пропустил три гола после четырёх бросков и был заменён на Джозефа Уолла. После этого Самсонов дважды подряд оставался в запасе.

«Если я скажу, что чувствую себя прекрасно, это будет неправдой. Я чувствую себя дерьмово. Но это часть моей жизни. Я из тех парней, которые будут бороться с этим. Я буду бороться каждый день. Последние три матча играл не я. Знаю, что я лучше, чем был.

Матч с «Тампой»? Ребята спасли мне задницу в той встрече. Мы выиграли тогда. Я хочу просто сказать всем спасибо. Игра Уолла? Это просто невероятно. Мы должны быть счастливыми, потому что у нас отличный вратарь, и он действительно был хорош в этих трёх матчах. Да, это было действительно важно для нашей команды. Но для меня это конкуренция, понимаете? Нам нужно подталкивать друг друга. Да, мы готовы. Мы оба готовы к этому», — приводит слова Самсонова Sportsnet.