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Проскуряков был заменён после первого периода, Демченко пропустил первым же броском

Проскуряков был заменён после первого периода, Демченко пропустил первым же броском
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Авангардом» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв (Буше) – 03:16 (5x5)     2:0 Мартынов (Спунер) – 07:08 (5x5)     2:1 Меркли (Пинчук) – 07:55 (5x5)     2:2 Волков (Хэмилтон) – 20:53 (5x5)     3:2 Шулак (Ткачёв, Спунер) – 29:27 (5x5)     3:3 Стась (Волков) – 36:11 (4x5)     3:4 Кёрран (Энас, Волков) – 50:53 (5x4)    

Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков был заменён после первого периода. Вратарь пропустил лишь один гол и отразил 14 бросков. Его сменщик Василий Демченко пропустил гол первым же броском во втором периоде. Отметим, что для Демченко этот матч стал первым с 7 октября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Демченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. В плей-офф на счету 29-летнего голкипера 9 побед в 14 матчах с 93,3% отражённых бросков.

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