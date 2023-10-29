Проскуряков был заменён после первого периода, Демченко пропустил первым же броском

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Авангардом» и минским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:2.

Голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков был заменён после первого периода. Вратарь пропустил лишь один гол и отразил 14 бросков. Его сменщик Василий Демченко пропустил гол первым же броском во втором периоде. Отметим, что для Демченко этот матч стал первым с 7 октября.

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В прошлом сезоне Демченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. В плей-офф на счету 29-летнего голкипера 9 побед в 14 матчах с 93,3% отражённых бросков.