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«Хочется, чтобы импорты наши больше давали». Квартальнов — о проблемах минского «Динамо»

«Хочется, чтобы импорты наши больше давали». Квартальнов — о проблемах минского «Динамо»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Авангардом» (4:3) высказался о проблемах белорусского клуба.

«Я давно говорил, что Волков у нас – очень хороший хоккеист. И то, что он не забивал, не означает, что он плохо играл. Сейчас мы сделали чуть другие сочетания, и здесь он стал лучше реализовываться. Но таких игроков, как он, я бы хотел ещё пару-тройку иметь в команде.

Мы идём от игры к игре. У нас есть свои проблемы, как и у любой команды, и мы их решаем по мере возможности. Хотелось бы, чтобы нападающие более уверенно играли, наши импорты, у них и возраст такой хороший. Чтобы они больше нам давали тех вещей, которые не могут дать молодые без опыта. Это такой рабочий процесс», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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