Кравец — о пропущенном «Авангардом» голе в большинстве: вчетвером шайбу отнять не можем

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от минского «Динамо» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ рассказал о пропущенном голе в большинстве.

«Большинство? Да, первое не получилось, а в последующих двух очень хорошо было, шайба каталась вдоль линии, не забили просто. А когда пропустили – это чисто исполнительское мастерство игроков. Какая-то самоуверенность, когда два игрока в белой форме владеют шайбой, а мы вчетвером отнять не можем», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Торпедо» 31 октября. Встреча начнётся в 16:30 мск.