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«Потусторонние силы, что ли». Форвард минского «Динамо» — о неудачной игре в начале матчей

«Потусторонние силы, что ли». Форвард минского «Динамо» — о неудачной игре в начале матчей
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Нападающий минского «Динамо» Александр Волков прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3).

«Тяжело объяснить, почему уже который матч так неудачно начинаем. Потусторонние силы, что ли. Не знаю, вроде настраивались хорошо, но соперник здорово начал: контратаки, броски, подставления. Может, не повезло немного в этих сменах. Хорошо, что потом выравняли игру и вернулись.

Не сказал бы, что в начале сезона я плохо играл, но много не везло. Было много моментов, но у каждого хоккеиста бывают отрезки, когда не идёт. Я не отчаивался, все подбадривали, и через работу всё пришло», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Ранее главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о проблемах белорусского клуба.

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