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Форвард «Лады» Алтыбармакян оценил победу над «Металлургом»

Форвард «Лады» Алтыбармакян оценил победу над «Металлургом»
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Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян рассказал о победе над «Металлургом» (4:3).

«Упорная игра. В один момент «Металлург» повёл, но здорово, что мы правильно среагировали, забили два быстрых гола и, можно сказать, перевернули игру. Потом им получилось отыграться, но мы действовали строго, ждали своего шанса и дождались.

Два гола во втором периоде за короткий отрезок? Может быть, мы немного прибавили. Поняли, что матч на этом не заканчивается, надо играть дальше. Взаимопонимание в тройке с Фисенко и Романовым нормальное. Есть свои моменты, когда нас выпускают, чтобы сыграть построже. Чем больше играешь в одном составе, тем больше будешь понимать друг друга. Если тренеры видят нас в таком сочетании, то мы должны выходить и доказывать своей игрой», — сказал Алтыбармакян на послематчевой пресс-конференции.

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