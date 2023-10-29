Браташ — о матче «Лады» с «Магниткой»: я отдал бы сегодня победу болельщикам

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3).

«Мы, как всегда, очень рады победе. Другой цели, когда выходим на любую игру, у нас нет. Отдельное спасибо хочу сказать нашему стадиону и болельщикам, которые в трудные минуты так поддерживают наших ребят, что, мне кажется, благодаря поддержке у них появляются дополнительные силы, когда кажется, что они закончились. Я бы отдал сегодня победу болельщикам. Мы учитывали, что будет три матча за четыре дня. Формировали состав с учётом того, что завтра игра, чтобы максимальное количество игроков выпустить свежими. К сожалению, их у нас не так много», — сказал Браташ на послематчевой пресс-конференции.

После этой победы тольяттинский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции.