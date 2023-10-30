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Благодаря пяти заброшенным шайбам «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари»

Благодаря пяти заброшенным шайбам «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари»
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Сегодня, 30 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Коммонвелс» завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Бретт Кулак, Зак Хайман, Эван Бушар, Венсан Деарне и Эвандер Кейн.

За «Калгари» голами отличились Назер Кадри и Эй Джей Грир. Российский защитник Никита Задоров принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После восьми матчей «Эдмонтон» занимает 14 место в Западной конференции с пятью очками. «Калгари» расположился на 15-й строчке, набрав пять очков в девяти играх.

Следующий матч и «Эдмонтон», и «Калгари» проведут с «Даллас Старз» второго и третьего ноября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кулак (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 04:19     2:0 Хайман (Драйзайтль) – 09:38     2:1 Кадри (Уигар, Юбердо) – 14:55 (pp)     3:1 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:06     3:2 Грир (Уигар, Маркстрём) – 34:41     4:2 Деарне (Кейн) – 46:16     5:2 Кейн (Райан) – 59:13    
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