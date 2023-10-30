Благодаря пяти заброшенным шайбам «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари»

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Сегодня, 30 октября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Коммонвелс» завершилась со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Бретт Кулак, Зак Хайман, Эван Бушар, Венсан Деарне и Эвандер Кейн.

За «Калгари» голами отличились Назер Кадри и Эй Джей Грир. Российский защитник Никита Задоров принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После восьми матчей «Эдмонтон» занимает 14 место в Западной конференции с пятью очками. «Калгари» расположился на 15-й строчке, набрав пять очков в девяти играх.

Следующий матч и «Эдмонтон», и «Калгари» проведут с «Даллас Старз» второго и третьего ноября соответственно.