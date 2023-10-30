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Яркая первая драка Ивана Мирошниченко в АХЛ, видео

Яркая первая драка Ивана Мирошниченко в АХЛ, видео
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Вчера, 29 октября, «Херши Бэрс» обыграл «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (6:1) в восьмом матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В третьем периоде за пять минут до конца матча российский нападающий Иван Мирошниченко подрался с канадским защитником Тэйлором Федуном, после столкновения у бортика. После этого для 19-летнего хоккеиста матч был завершен. Мирошниченко уходил со льда с улыбкой и под радостные крики «скамейки» своей команды.

Эта драка стала первой для Мирошниченко. После игры, в раздевалке главный тренер команды Тодд Нельсон вручил ему «бойцовские краги».

В нынешнем сезоне Мирошниченко сыграл восемь матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» под 20-м номером в общем зачете на Драфте НХЛ 2022 года.

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