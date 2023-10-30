Главный тренер «Тампы»: появление Василевского на льду не ускоряет его восстановление

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о появлении российского вратаря Андрея Василевского на льду после операции на спине.

«Здорово, что он появился на льду, но это не ускоряет его восстановление. Теперь он гораздо чаще находится с командой, и это самое приятное, потому что он приятный парень. Нам бы хотелось, чтобы это произошло, но хорошо, что он рядом», — приводит слова Купера журналистка Габби Ширли в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце сентября стало известно, что 29-летний вратарь перенёс операцию поясничного отдела спины. Ожидается, что игрок пропустит два месяца регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.