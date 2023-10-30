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Реакция Евгения Кузнецова на первый гол в сезоне НХЛ

Реакция Евгения Кузнецова на первый гол в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в матче с «Сан-Хосе Шаркс» забросил свой первый гол в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги.

После забитого гола 31-летний форвард с улыбкой подъехал к трибунам, где находилась его дочь.

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Напомним, в текущем сезоне Кузнецов в восьми матчах отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. В следующей игре «столичные» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоится в ночь на 3 ноября и начнётся в 2:00 мск.

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