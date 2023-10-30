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Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Вашингтон» гол забивали Дилан Строум, Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сан-Хосе» отличился Люк Канин.

Таким образом, «Сан-Хосе» потерпел девятое поражение подряд. «Вашингтон», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 3 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин (Эмберсон, Ферраро) – 11:40     1:1 Строум (Дженсен, Хеман-Актелль) – 42:18     2:1 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 55:15     3:1 Кузнецов (Овечкин, Карлсон) – 59:02    
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