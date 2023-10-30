Гол Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Вашингтон» гол забивали Дилан Строум, Том Уилсон и российский нападающий Евгений Кузнецов. Российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

В составе «Сан-Хосе» отличился Люк Канин.

Таким образом, «Сан-Хосе» потерпел девятое поражение подряд. «Вашингтон», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе» проведёт матч с «Ванкувер Кэнакс». Оба матча пройдут 3 ноября.