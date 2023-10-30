Назаров об Овечкине: у него серия из шести матчей с очками, откуда здесь взяться критике?

Известный тренер, в прошлом нападающий клубов НХЛ Андрей Назаров прокомментировал шестиматчевую серию с набранными очками капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У Александра Овечкина шестиматчевая серия из встреч с набранными очками, откуда здесь взяться критике? Всё идёт хорошо, своим чередом. Видно, что капитан «Вашингтона» постепенно входит во вкус и набирает форму. Нужно понимать, что позади лето, плюс «Кэпиталз» не попали в плей-офф по итогам прошлого регулярного чемпионата, в результате чего пауза без игр затянулась. В том числе потому россиянину нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Уверен в Саше и в его снайперских способностях, этот форвард всегда добивался своего, добьётся и в этот раз. Все мы следим и болеем за него», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.