Стала известна зарплата новичка «Северстали» Кристиана Яроша

Как стало известно «Чемпионату», новичок «Северстали» Кристиан Ярош получит в текущем сезоне 25 млн рублей и 40 млн рублей в следующем. Данные суммы приведены без учёта бонусной части.

Напомним, сегодня пресс-служба КХЛ подтвердила подписание Ярошем двухлетнего контракта с череповецким клубом.

Ранее права на словацкого игрока обороны череповецкий клуб получил от ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, Ярош перешёл в московскую команду в ходе сезона-2022/2023. За армейцев защитник принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 3 (0+3) балла при показателе полезности «+10». Первую часть дебютного сезона в КХЛ словак провёл в «Авангарде». За омский клуб защитник сыграл 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков при общем показателе полезности «-6». В составе ЦСКА 27-летний защитник стал обладателем Кубка Гагарина.