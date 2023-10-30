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Журналист The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён

Журналист The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён
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Журналист Джастин Джампьетро в статье на портале The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён.

Вратари: Патрик Руа, Жак Плант
Первая пятёрка: Уэйн Гретцки — Марио Лемье — Горди Хоу, Бобби Орр — Даг Харви;
Вторая пятёрка: Сидни Кросби — Коннор Макдэвид — Майк Босси, Пол Коффи, Рэй Бурк;
Третья пятёрка: Марк Мессье — Джо Сакик — Стив Айзерман, Ларри Робинсон, Дени Потвен;
Четвёртое звено нападения: Фил Эспозито — Бобби Кларк — Ги Лафлёр.

Дополнительно из нападающих в команду вошли: Морис Ришар, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн; из защитников: Скотт Стивенс, Эл Макиннис, среди вратарей — Мартин Бродо.

«Состав сборной Канады невероятно разнообразен. Неправильных вариантов очень мало, и любая команда, состоящая из них, во многом основана на мнениях. В расцвете сил это была бы лучшая хоккейная команда, когда-либо созданная в мире, с очень небольшим количеством вопросов», — сказано в статье.

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