Журналист The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён

Журналист Джастин Джампьетро в статье на портале The Hockey Writers представил состав сборной Канады всех времён.

Вратари: Патрик Руа, Жак Плант

Первая пятёрка: Уэйн Гретцки — Марио Лемье — Горди Хоу, Бобби Орр — Даг Харви;

Вторая пятёрка: Сидни Кросби — Коннор Макдэвид — Майк Босси, Пол Коффи, Рэй Бурк;

Третья пятёрка: Марк Мессье — Джо Сакик — Стив Айзерман, Ларри Робинсон, Дени Потвен;

Четвёртое звено нападения: Фил Эспозито — Бобби Кларк — Ги Лафлёр.

Дополнительно из нападающих в команду вошли: Морис Ришар, Рон Фрэнсис, Марсель Дионн; из защитников: Скотт Стивенс, Эл Макиннис, среди вратарей — Мартин Бродо.

«Состав сборной Канады невероятно разнообразен. Неправильных вариантов очень мало, и любая команда, состоящая из них, во многом основана на мнениях. В расцвете сил это была бы лучшая хоккейная команда, когда-либо созданная в мире, с очень небольшим количеством вопросов», — сказано в статье.