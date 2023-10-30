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Лучший бомбардир «Барыса» пропустит ближайшую выездную серию команды

Лучший бомбардир «Барыса» пропустит ближайшую выездную серию команды
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Лучший бомбардир «Барыса» Райли Барбер пропустит ближайшую выездную серию команды, об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

29-летнего нападающего нет в списке игроков, которые отправились на выездную серию, где «Барыс» сыграет с «Металлургом» (31 октября), «Автомобилистом» (2 ноября) и «Ак Барсом» (4 ноября).

В текущем сезоне Райли Барбер сыграл 23 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.

Состав на выездную серию:

Вратари: Юргис Дубинскас, Эдди Паскуале, Андрей Шутов.

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Артём Королёв, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф ЛаБейт, Всеволод Логвин, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Понтус Оберг, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Рудольф Червени, Аркадий Шестаков.

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