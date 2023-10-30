The Athletic спрогнозировал состав «Сент-Луиса» через пять лет, в него попали двое россиян

Журналист The Athletic Кори Пронман сделал прогноз относительно состава «Сент-Луис Блюз» через пять лет.

В список попали двое россиян: нападающий Павел Бучневич и защитник Арсений Коромыслов.

«X — Роберт Томас — Джордан Кайру;

Павел Бучневич — Далибор Дворски — Джимми Снаггеруд;

Брэндон Саад — X — Отто Стенберг;

Джейк Нейборс — Зак Дин — Юрай Пекарчик.

Х — Х;

X — Колтон Парэйко;

Тео Линдштейн — Арсений Коромыслов.

Х — Джоэль Хофер.

У «блюзменов» много талантливых нападающих в составе, пришедших из системы клуба, и через несколько лет у них должна быть очень сильная атакующая группа. Защитная линия будет для них самым большим вопросом. Они потратили недавний поздний пик на Тео Линдштейна, который является хорошим игроком, но им нужно гораздо больше, если они хотят снова побороться за кубок в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.