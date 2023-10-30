Рябыкин — об игре «Витязя»: очень много от системы Хартли, потому что она даёт результат

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3 Б).

«Хорошая игра, мне понравилась. Чуть-чуть провалили начало. Но с такой поездкой очень тяжело ребятам. Очень хорошо сыграли в третьем периоде. Мы очень понравилось. Единственное: опять наступаем на те же грабли — не дотерпели до конца, пропустили гол.

Защитники «Сибири» долго принимают решение? Мы всегда стараемся играть в активный хоккей. У нас есть скоростные ребята, нам надо использовать эту скорость. Стараемся играть в такой агрессивный хоккей, не откатываться, а именно напрягать защитников. Чем меньше времени мы им даём, тем больше ошибок они будут совершать.

Пытаюсь воссоздать игру Хартли? Очень много от системы Хартли, потому что она даёт результат, показывает, что она работает. Но любая система работает, когда её выполняют. До сих пор видно, что ребята ещё перед тем, как начать куда-то бежать, думают, куда им надо бежать. Со временем думаю, что это дойдёт до автоматизма и заберёт те доли секунды, где мы иногда не успеваем.

Дарьин вписался в звено легионеров? Он играл несколько матчей за «Торпедо». Мастеровитый парень, хорошо двигается. Хорошая скорость. Он добавил движения в это звено. Ему ещё много чему надо учиться. Пока я доволен его игрой», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.