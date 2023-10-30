Генменеджер «Миннесоты» отреагировал на смерть Джонсона после ужасного инцидента на льду

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отреагировал на уход из жизни бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона. Они пересекались в фарм-клубе «пингвинов» «Уилкс-Барре». Герин тогда был генеральным менеджером команды.

«Он хорошо катался. Он действительно хорошо катался на коньках. Он был прекрасным хоккеистом. Просто хороший, славный парень. Очень приятный. Он был не самым разговорчивым парнем, но мы знали, что он любил хоккей. Все его товарищи по команде любили его, и мы хотели, чтобы в нашей системе были такие парни, как Адам», — приводит слова Герина The Athletic.

Напомним, 28 октября в матче Высшей лиги Великобритании Джонсону порезали горло коньком. Хоккеист скончался в больнице.