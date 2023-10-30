Форвард «Динамо» Илья Каблуков стал 18-м игроком с 1000+ матчами в чемпионатах России

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков вышел на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Для 35-летнего форварда эта встреча — 1000-я в чемпионатах России.
Как отмечает пресс-служба КХЛ, среди действующих хоккеистов Каблуков стал третьим игроком, достигшим такой отметки. Двое других — защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1194) и Григорий Панин (1013).
Все 18 хоккеистов с 1000+ матчами в истории чемпионатов России:
1324 — Данис Зарипов;
1203 — Виталий Атюшов;
1194 — Евгений Бирюков;
1180 — Александр Попов;
1161 — Сергей Мозякин;
1145 — Илья Никулин;
1133 — Алексей Калюжный;
1094 — Константин Горовиков;
1059 — Илья Горохов;
1026 — Юрий Трубачёв;
1021 — Виталий Прошкин;
1017 — Алексей Терещенко;
1013 — Григорий Панин;
1013 — Денис Платонов;
1008 — Андрей Субботин;
1001 — Дмитрий Рябыкин;
1000 — Илья Каблуков.