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Форвард «Динамо» Илья Каблуков стал 18-м игроком с 1000+ матчами в чемпионатах России

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков вышел на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Для 35-летнего форварда эта встреча — 1000-я в чемпионатах России.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, среди действующих хоккеистов Каблуков стал третьим игроком, достигшим такой отметки. Двое других — защитники «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков (1194) и Григорий Панин (1013).

Все 18 хоккеистов с 1000+ матчами в истории чемпионатов России:

1324 — Данис Зарипов;

1203 — Виталий Атюшов;

1194 — Евгений Бирюков;

1180 — Александр Попов;

1161 — Сергей Мозякин;

1145 — Илья Никулин;

1133 — Алексей Калюжный;

1094 — Константин Горовиков;

1059 — Илья Горохов;

1026 — Юрий Трубачёв;

1021 — Виталий Прошкин;

1017 — Алексей Терещенко;

1013 — Григорий Панин;

1013 — Денис Платонов;

1008 — Андрей Субботин;

1001 — Дмитрий Рябыкин;

1000 — Илья Каблуков.