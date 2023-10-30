Кокорев: «Динамо» — очень сильная команда, но игроки «Сочи» просто не выполнили установку

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:6).

«Готовились к серьёзному сопернику. Знали, что «Динамо» — это очень сильная команда во всех компонентах – и в бросках, и в передачах, и в силовой игре. Но что касается нас, то просто элементарно не выполнили ту установку, которую им предложили, в том плане, что проиграли все стыки, где-то борьбу проигрывали, и за счёт этого так и сложилась игра. Мы проиграли матч.

Следующий матч? Сейчас немного поговорили с ребятами. Будем готовиться к завтра. Считаю, что надо сделать работу над ошибками. Каждому надо подумать, как он сегодня сыграл, и не допускать совершённых ошибок, выйти и сыграть только на победу», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.