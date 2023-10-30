Рыбин: почему хоккеисты неохотно используют защиту для шеи, чтобы защититься от порезов?

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о возможных введениях дополнительных средств безопасности для игроков. Экс-нападающий высказался о способах защититься от порезов шеи коньком.

«Защититься от опасных порезов в хоккее можно только за счёт защиты шеи игрока. Почему в таком случае хоккеисты сами неохотно её используют? Мне кажется, если сделать это правилом, то в таком случае все будут строго ему подчиняться и соблюдать.

Поверьте, в мире есть хорошие производители этой экипировки, которые могут защитить и обеспечить весь хоккейный мир. Данный вопрос стоит и нужно рассматривать», — приводит слова Рыбина «RT на русском».

Напомним, 28 октября в матче Высшей лиги Великобритании по хоккею бывшему нападающему «Питтсбург Пингвинз» Адаму Джонсону случайно порезали горло коньком. Спортсмена забрали в больницу, но спасти его не сумели.