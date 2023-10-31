Минтюков мощным силовым приёмом снёс Летанга во время матча НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. В одном из эпизодов российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков мощным силовым приёмом сбил с ног канадского защитника «Питтсбурга» Криса Летанга. Также в этой встрече Минтюков отметился результативной передачей.

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В нынешнем сезоне НХЛ Минтюков принял участие в девяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «+1».