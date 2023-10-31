Артемий Панарин признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Сегодня, 31 октября, «Виннипег Джетс» на своей площадке проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1 — ОТ).

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой матча стал датский нападающий «Виннипега» Николай Элерс, записавший в свой актив заброшенную шайбу. Второй звездой признан российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе котрого щаброшенная шайба и две результативные передачи.

Третья звезда — канадский форвард «Виннипега» Коул Перфетти, отличившийся двумя результативными передачами.

Напомним, Панарин довёл свою результативную серию до девяти матчей. Россиянин набирает очки в каждом матче нового сезона НХЛ.